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تعرف على غرامة خلط الأسمنت على الرصيف وتقديم الشيشة لمن هم دون 18 عامًا

تعرف على غرامة خلط الأسمنت على الرصيف وتقديم الشيشة لمن هم دون 18 عامًا
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، الذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة ستسهم في رفع معدلات الامتثال، وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري.

وجاء من ضمن المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، إضافة عقوبة على تقديم الشيشة لمن هم دون سن 18 عاماً وهي غرامة 5000 ريال،

كما اعتمد الجدول غرامة مالية  4000 ريال للعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس في الحدائق، وإشعال النار بالمسطحات الخضراء.

كما تضمن غرامة 10.000 ريال، عند خلط الإسمنت على الأسفلت وأرصفة الشوارع.

 

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