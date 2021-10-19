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«الضمان الصحي» يعلن إطلاق صندوق ضمان لتغطية زيادة تكاليف العلاج

«الضمان الصحي» يعلن إطلاق صندوق ضمان لتغطية زيادة تكاليف العلاج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي عن إطلاق برنامج (صندوق الضمان الصحي)،الذي يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي، كما يسهم البرنامج في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبوعمارة أن إنشاء صندوق الضمان الصحي جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية.

وتابع أبوعمارة، أن الصندوق يتماشى مع إستراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة، مما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر عملًا بمبدأ التعاون، والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.

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