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«التحالف يصطاد المليشيا»..مقتل 475 حوثيًا في 3 أيام

«التحالف يصطاد المليشيا»..مقتل 475 حوثيًا في 3 أيام
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن، من القضاء على 475 عنصرًا من مليشيا الحوثي، خلال الثلاثة أيام الماضية، عبر ضربات جوية واستهداف تجمعاتهم وآلياتهم العسكرية.

وأعلن التحالف يوم الإثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصرا من الميليشيا.

ويوم الأحد، تجاوزت خسائر الميليشيات الحوثية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب 165 قتيلا وتدمير 10 آليات عسكرية خلال الساعات الماضية، لافتا إلى تنفيذ 41 عملية استهدفت الآليات وعناصر الميليشيا في العبدية والأماكن المحيطة بها خلال الـ24 ساعة الماضية.

أما يوم السبت، فأعلن التحالف تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية، أسفرت عن مقتل 160 عنصرا حوثيا وتدمير 11 آلية، مؤكدا استمراره في دعم الجيش الوطني اليمني، لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران.

 

 

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