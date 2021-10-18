هل «شيغيلا» وباء جديد ينتشر في العالم؟.. الشهري يحسم الجدل

تواصل- فريق التحرير:

رد طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، على الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم أن جرثومة «شيغيلا» وباء جديد ينتشر في العالم بعد ظهوره في الأردن وإصابة العشرات.

وقال “الشهري” في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن “شيغيلا” بكتيريا مكتشفه منذ عام 1897 منذ أكثر من 124 سنة، واكتشفها عالم ياباني اسمه “شيغا” وأطلق عليها شيغيلا نسبة له، وهي مرض معروف وعلاجه موجود.

وأضاف أنها تصيب الجهاز الهضمي وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، والإسهال، والقيء، وألم في البطن، ينتقل عبر الشخص المصاب إذا ما غسل يده أو من الحفاظات إذا ما غسلت الأم يدها وكان الطفل مصاب.

مؤكدًا أنه ليس وباء وليس مثل كورونا ولن ينتشر في العالم، كما أنه لا ينتشر في الجو.