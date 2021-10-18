القبض على مواطن سرق مركبة وأشعل فيها النار بمكة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، القبض على شخص سرق مركبة وأتلفها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر سرق مركبة مواطن بعد استخدامها ثم حرقها.

وأضاف متحدث شرطة مكة أن الجاني استخدام أيضا بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات الشراء، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.