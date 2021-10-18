الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القبض على مواطن سرق مركبة وأشعل فيها النار بمكة

القبض على مواطن سرق مركبة وأشعل فيها النار بمكة
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الاثنين، القبض على شخص سرق مركبة وأتلفها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر سرق مركبة مواطن بعد استخدامها ثم حرقها.

وأضاف متحدث شرطة مكة أن الجاني استخدام أيضا بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات الشراء، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

  

 

 

مواد ذات صلة

حادث جدة المروع.. وفاة قائد شاحنة سقطت من فوق الكوبري

حادث جدة المروع.. وفاة قائد شاحنة سقطت من فوق الكوبري

توقعات بسماء غائمة ورياح نشطة على 5 مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة

توقعات بسماء غائمة ورياح نشطة على 5 مناطق.. وهذه درجات الحرارة بمكة والمدينة

الإطاحة بسارق المركبات الـ 10 في جدة

الإطاحة بسارق المركبات الـ 10 في جدة

شاهد بالفيديو.. خطأ فادح كاد أن يتسبب في كارثة على طريق سريع

شاهد بالفيديو.. خطأ فادح كاد أن يتسبب في كارثة على طريق سريع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>