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مستشفيات صنعاء تعجز عن استقبال مئات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي

مستشفيات صنعاء تعجز عن استقبال مئات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي
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تواصل- فريق التحرير

نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة بمستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء، عجز المستشفيات عن استقبال جرحى وقتلى الحوثي الذين يتوافدون عليها بعد عمليات القصف التي تطالهم من قبل قوات الجيش اليمني مدعومة من طيران التحالف.

وبحسب المصادر فإن أعداد كبيرة من الجرحى الحوثيين الذين أصيبوا على الجبهات، يتركزون بشكل كبير في مستشفى الكويت الجامعي.

ويأتي المستشفى الجمهوري لاحقا له في استقبال قتلى وجرحى الحوثي.

وفي التفاصيل التي نقلت عن المصادر فإنه عند البوابة الداخلية لمستشفى الكويت أفرغت سيارتا إسعاف عسكريتان الخميس الماضي قرابة 12 جريحا من عناصر المليشيا.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى الكويت أنهم يستقبلون أكثر من مئة جريح حوثي في الأسبوع ويزيد العدد بأضعاف مع اشتداد القتال بين المليشيا الحوثية وقوات الجيش.

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التعليقات (٣)اضف تعليق

  1. ٣
    ام الحلوپن

    اسال اللہ پقوپہم وپعپنھم علے اعداء الاسلام والمسلمپن …

  2. ٢
    سراج الشريف

    نسأل الله ان يسدد رميهم ويحفظهم بحفظه

  3. ١
    ابو ماجد

    اللهم سدد رميهم وانصرهم على الحوثيين ومن عاونهم و
    اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وشتت شمل الحوثيين ومن عاونهم