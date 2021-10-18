هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي مع ممارسة الرياضة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة معلومات عن فوائد شرب الشاي الصحية والبدنية قبل التمارين الرياضة أو بعدها، بدلاً من تناول الماء.

وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية يمكن أن يساعد في زيادة فقدان الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكان الماء في فترة ماضية، هو المشروب المفضل لترطيب الجسم قبل التمرين وبعده، لكن ورقة بحثية جديدة بعنوان “الشاي واللياقة أثناء ممارسة الرياضة”، Tea for Sport and Fitness: A Scoping Review أوضحت حقيقة أن الشاي يمكن أن يقدم أيضًا مجموعة من الفوائد.

وأوضحت الورقة البحثية أن الشاي يمكن أن يكون إضافة رائعة إلى النظام الغذائي اليومي، ويظهر البحث أنه من أجل استخلاص الفوائد الصحية للشاي، يجب استهلاك أربعة أكواب بشكل يومي.

وفي السابق، كان يُفترض أن محتوى الكافيين في الشاي يعني أن المشروب يعمل كمجفف، لكن الدراسات أظهرت أن الشاي يمكن أن يقدم نفس مستويات الترطيب مثل الماء.

واستندت هذه النتيجة إلى اختبارات الدم وعينات البول المأخوذة من متطوعين شربوا أكواب شاي مصنوعة من أكياس الشاي و20 مل من الحليب شبه منزوع الدسم.

ومن المثير للاهتمام، أن التمارين الرياضية يمكن أن تعطل توازن الماء في الجسم، حيث يمكن أن يؤدي فقدان 2% فقط من كتلة الجسم من الماء إلى إعاقة الأداء، مما يجعل الحفاظ على رطوبة الجسم أكثر أهمية.

وتوصل البحث إلى أن الرجال الذين تم إعطاؤهم 200 مل من الشاي ثلاث مرات في اليوم على مدار ثمانية أيام، قد تحسن نشاطهم في غضون 24 ساعة بعد التمرين، كما أشارت الدراسات، إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.