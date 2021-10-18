الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ثغرة خطيرة تهدد هواتف «آيفون»..«هاكرز» يقومون بتصويرك بواسطة جوالك

ثغرة خطيرة تهدد هواتف «آيفون»..«هاكرز» يقومون بتصويرك بواسطة جوالك
0

تواصل- فريق التحرير:

في ثغرة استمرت لعدة سنوات، بحسب ما كشفه خبراء تقنيون فإنه يمكن تصويرك وتسجيل صوتك من خلال أحد التطبيقات على جوالك، من نوع آيفون.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز عن الباحث الأمني “ريان بيكرن”، وهو مكتشف الثغرة، فإن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.

وكان الخبير المختص في الأمن السيبراني  قد اكتشف ثغرة خطيرة في تطبيق سفاري الشهير في أجهزة شركة آبل.

وتشير الثغرة إلى إمكانية “الهاكرز” لاستغلالها واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع «آيفون» و«ماك» و«آيباد».

كما أنه يمكن للمخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، حيث يكون قادرا على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته.

 

مواد ذات صلة

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» حول وجود ثغرات بمنتجات «مايكروسوفت»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» حول وجود ثغرات بمنتجات «مايكروسوفت»

الأمن السيبراني يوضح كيف تحمي نفسك من التصيد والاحتيال الإلكتروني

الأمن السيبراني يوضح كيف تحمي نفسك من التصيد والاحتيال الإلكتروني

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس»

تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس»

المملكة الأولى عربيا في الأمن السيبراني.. ماذا عن صناعة الطائرات بدون طيار؟

المملكة الأولى عربيا في الأمن السيبراني.. ماذا عن صناعة الطائرات بدون طيار؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة