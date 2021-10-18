ثغرة خطيرة تهدد هواتف «آيفون»..«هاكرز» يقومون بتصويرك بواسطة جوالك

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في ثغرة استمرت لعدة سنوات، بحسب ما كشفه خبراء تقنيون فإنه يمكن تصويرك وتسجيل صوتك من خلال أحد التطبيقات على جوالك، من نوع آيفون.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز عن الباحث الأمني “ريان بيكرن”، وهو مكتشف الثغرة، فإن هذا الخلل قد يكون عمره سنوات.

وكان الخبير المختص في الأمن السيبراني قد اكتشف ثغرة خطيرة في تطبيق سفاري الشهير في أجهزة شركة آبل.

وتشير الثغرة إلى إمكانية “الهاكرز” لاستغلالها واستهداف أجهزة المستخدمين من نوع «آيفون» و«ماك» و«آيباد».

كما أنه يمكن للمخترق خداع التطبيق ومنحه حق الوصول إلى كاميرا وميكروفون المستخدم، حيث يكون قادرا على تسجيل صوت المستخدم والتقاط صور من أجهزته.