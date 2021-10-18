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هل يرتفع ضغط الدم من الأدوية بسبب اعتماد الجسم عليها؟.. اعرف الصح

هل يرتفع ضغط الدم من الأدوية بسبب اعتماد الجسم عليها؟.. اعرف الصح
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تواصل- فريق التحرير:

قال د.صالح سالم الغامدي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إستشاري أمراض القلب ، إن هناك قلق غير مبرر لكثير ممن يعاني من ارتفاع الضغط من الأدوية، مع انها آمنة وتحمي من كوارث وتنويم بدون داعي.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن في ذلك هو ترديد البعض في المجالس بأن أدوية الضغط تسبب اعتماد الجسم عليها ولا يمكن إيقافها في المستقبل، مؤكدًا أن هذا الإعتقاد غير صحيح خصوصا لمن يغير نمط حياته وغذاءه مبكرا.

 

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