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10 توجيهات عاجلة من «التعليم» إلى المدارس

10 توجيهات عاجلة من «التعليم» إلى المدارس
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تواصل- فريق التحرير:

وجهت هيئة الصحة العامة (وقاية) بالتعاون مع وزارة التعليم، توجيهات عاجلة تضمنت التشديد على الإلتزام ببعض التعليمات التي كانت موجودة سابقًا، واستحدثت أخرى ضمتها  للدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت هذه التوجيهات ما يلي:

1- استمرار إيقاف العمل في المقاصف المدرسية.

2- توجيه الطلاب بإحضار وجباتهم من المنزل وتناولها في الفصول.

3-  إلغاء استعمال برادات المياه.

4- منع مشاركة الوجبات الجماعية في غرف المعلمين.

5-  استمرار منع إقامة أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الاجتماعي.

6- ضرورة استمرار التباعد المكاني بين الطلاب والمعلمين داخل أروقة المدرسة وفي الفصول الدراسية.

7- عدم السماح لأي طالب أو موظف أو زائر بدخول المدرسة إلا بعد ارتداء الكمامة.

8- التأكيد علي الجميع بعدم خلع الكمامة طيلة وجودهم في المدرسة.

9- استمرار إلغاء الطابور الصباحي.

10- إعادة ترتيب وتشكيل الفصول الدراسية لتكون المسافات بين الطاولات بما لا يقل عن ٣٠ سم.

وأوضحت «وقاية» أن المستهدفين بهذا الدليل هم الكوادر الإدارية والتعليمية وكافة العاملين في المدارس، إضافة الى العاملين الصحيين وأولياء الامور.

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