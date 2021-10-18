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الحكومة اليمنية تكشف تنفيذ مليشيا الحوثي لحملات تنكيل ممنهجة في العبدية

الحكومة اليمنية تكشف تنفيذ مليشيا الحوثي لحملات تنكيل ممنهجة في العبدية
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تواصل- فريق التحرير

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بما تقوم به مليشيا الحوثي من حملات ممنهجة للتنكيل بالمدنيين في العبدية.

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر :” الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في مديرية العبدية منذ حصارها، ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم، وسيلاحق المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا في المحاكم المحلية والدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.

ودعا الإرياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء مديرية العبدية المحاصرة حتى اللحظة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم والانتهاكات المروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

 

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