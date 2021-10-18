بعد فشل 3 شباب في القضاء على «فأر».. فيديو يكشف نهايته بهذه الحيلة

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو ظريف على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فشل شباب في عدم القضاء على فأر تسلل لغرفة يتواجدون بها.

وعقب فشل الشباب في القضاء على الفأر، في المقطع الذي نشرته ” تواصل” قبل ساعات، حظي مقطع فيديو آخر بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، والذي يظهر القضاء على الفأر من قبل خصمه القديم ” القط”.

ويظهر الفيديو استقدام أحد الشباب الثلاثة لقطة من الخارج، حيث تم مداعبتها بلطف، والتي تبعته إلى الغرفة التي يتواجد بها الفأر، حيث قام الشخص بإدخالها، وغلق الباب عليها، ليواجه الفأر مصيره المحتوم.

كما يظهر الفيديو خروج القط منتصرا وممسكا بفريسته، وسط فرحة بين الشباب.

وكانت تواصل قد نشرت قبل ساعات مقطع الفيديو الأول، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر محاولة 3 شباب لاصطياد فأر داخل أحد المنازل.

وكان الفأر قد اختبأ خلف التلفاز، وقام أحدهم برش الماء لإجبار الفأر على الخروج.

وفجأة خرج الفأر من خلف التلفاز، وإذ بالثلاث رجال يهرولون من الخوف والفزع، رغم إمساك أحدهم بمطرقة والآخر كان ممسكا بفأس، إلا أنهم فشلوا في اصطياده.