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ما هو التهاب «العصب السني»؟ .. هذه أعراضه وأسبابه

ما هو التهاب «العصب السني»؟ .. هذه أعراضه وأسبابه
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. سلطان الذياب استشاري رئيس قسم تجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، ماهية التهاب العصب السني، ولماذا يسبب ألم الأسنان؟

وقال الذياب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن التهاب العصب السني هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب عصب السن، وهو عصب يمتد من الجهاز العصبي إلى جذور السن، ويحتوي على أوعية دموية ونسيج داعم.

وأضاف الذياب أن التهاب العصب السني عادة يمتد في العصب إلى المناطق المجاورة له، ليصل إلى منطقة المينا والعاج مؤديا إلى ألم الأسنان.

 

يذكر أن من أسباب التهاب عصب الأسنان ما يلي:

1- إهمال نظافة الفم والأسنان.

2- إصابة السن بالتهاب، وتركه دون علاج ليمتد لاحقًا إلى العصب.

3- التعرض لكسور مختلفة تصل إلى لب السن وعصبه.

4- إصابة اللثة بالالتهاب قد يصل إلى جذور الأسنان، ومنها يصل إلى لب الأسنان وعصبها.

5- إهمال علاج تسوس الأسنان مما يسبب التعرض إلى مشكلة التهاب عصب الأسنان.

 

– أما أعراض التهاب عصب الأسنان فتشمل ما يلي:

• الإصابة بألم شديد في السن بشكل متواصل.

• حدوث انتفاخ وتورم في اللثة.

• حدوث خراج في الأسنان أو اللثة، والخراج يعرف بأنه قيح ذو لون أصفر ورائحة كريهة.

 

 

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