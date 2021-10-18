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«SAL» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق

«SAL» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق بمجال إدارة المشاريع، بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسمى الوظيفي:

 

– مدقق تقنية المعلومات.

 

(Senior IT Auditor)

 

المؤهلات والخبرات:

 

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو ما يعادلها.

 

– يفضل شهادة CISA أو CISSP أو CRISC أو CISM أو ISACA.

 

– خبرة 4-6 سنوات في تدقيق تكنولوجيا المعلومات ، ودعم نظم المعلومات ، وهندسة الأمن ، والمخاطر والحوكمة أو في مجال ذي صلة.

 

ملخص المهام الوظيفية:

 

– إجراء تدقيق يشمل جميع عمليات تكنولوجيا المعلومات ومراجعة الضوابط الداخلية ومخاطر البنية التحتية التكنولوجية لشركة SAL وعملياتها.

 

– دعم مدير التدقيق الداخلي في إدارة أنشطة التدقيق ، وتخطيط التدقيق والمراجعات.

– أداء مهام تكنولوجيا المعلومات الخاصة التي يطلبها مدير IA والمدير التنفيذي ، التدقيق الداخلي.

 

عن الشركة:

 

الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) شركة حديثة ومستقلة ضمن مجموعة الخطوط الجوية السعودية وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة، وستعزز الشركة تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية، وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

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