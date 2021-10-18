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طائرة «أم الركب» في مزاد علني بعد تعثر دام 7 سنوات بعسير

طائرة «أم الركب» في مزاد علني بعد تعثر دام 7 سنوات بعسير
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن رغبتها في بيع هيكل طائرة “أم الركب”، وذلك بعد 7 سنوات، من تعثر مشروع الطائرة الحلم “سما أبها”.

وبحسب الوطن، فإن المشروع وجد على قمة جبل بالقرب من حديقة “سما أبها”، وعرف بـ”طائرة أم الركب”.

يذكر أن الأمانة كانت في 2019 قد قامت بترسية مشروع  ” سما أبها” على مساحة 27 ألف م2.

وكان المشروع يستهدف تحويل الطائرة إلى مطعم، إضافة إلى إنشاء مرافق عامة تتسع لأكثر من 300 شخص.

واستهدف أيضا تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان، والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.

وحول معلومات عن المشروع المتعثر، فقد وصلت الطائرة جامبو 747 لأبها قادمة من المدينة المنورة وذلك في مارس 2014.

وقد تكلفت عملية النقل حينها مليونا ريال، إضافة إلى  14 يوما استغرقتها الرحلة.

وقد أعلن في  2017 عن تعثر المشروع لمشكلة مالية.

 

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