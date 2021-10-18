فلسطينية تجاوزت الـ 80 عاما .. حصلت على كلية علوم شرعية «عن بُعد» بسبب كورونا

تواصل- وكالات:

“بحب العطاء كثير.. بحب العلم “.. بهذه العبارة تكشف لنا الجدة الفلسطينية ” جهاد بطو”، كيف استطاعت تحقيق حلمها بحصولها على الشهادة الجامعية بعد وصولها لـ 85 عاما.

وبحسب رويترز فقد حصلت الجدة الفلسطينية على درجة علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية.

وأضافت الجدة الفلسطينية أن آخر مرة تنتظم فيها كانت في صف دراسي بالمدرسة عندما كان عمرها نحو 12 عاما.

وعن سبب تركها للمدرسة تقول: إنها اضطرت بعدها لتركها، بسبب نزوح الفلسطينيين عام 1948.

وأضافت أنه حققت حلمها وحصلت مؤخرا على درجة علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية في كفر برا التي كانت التحقت بها عام 2018.

وبالرغم من كبر سنها وتزامن دراستها مع ذروة جائحة كوورنا، فقد دخلت في تحدٍ جديد، قائلة :” أولادي اشتروا لي كومبيوتر وعلموني على الزووم .. صرت أحلّ الواجبات كلها على الزووم”.

وتابعت في حديثها :” بعدين أتت الامتحانات عملنا كل الامتحانات على الزووم والحمد الله وكل الامتحانات نجحت فيها”.

يذكر أن الجدة الفلسطينية “أُم سهيل” من مواليد نابلس عام 1936 وتزوجت في الناصرة.

وقد اعتادت على الدراسة مع أبنائها، وبمرور الزمن حصلت على دورات تعليمية في اللغات والدين والرياضيات.

كما عادت الجدة، وهي أُم لسبعة أبناء، للانتظام في التعليم مجددا وعمرها 81 عاما.