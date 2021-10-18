منها العسل والزبادي.. 10 أطعمة قد تكون خطيرة بعكس ما تتوقع

تواصل- وكالات:

يختلف الأطباء وخبراء التغذية فيما بينهم حول الفوائد الصحية لبعض الأطعمة، فقد يرى البعض أطعمة ذات فائدة بينما يرى أخرون فيها أضرارًا كبيرة إذا لم يتم ضبط تناولها.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة «إكسبرس» البريطانية مع اختصاصي التغذية الدكتور روب هوبسون، الذي أشار إلى أن هناك 10 أطعمة شهيرة يعتقد الكثير من الأشخاص أنها صحية في حين أنها قد تسبب أضرارا خطيرة للجسم، وهي :

– زبادي حليب جوز الهند:

يعتبر زبادي حليب جوز الهند من الأطعمة التي يعتقد أغلب الأشخاص أنها صحية للغاية وأفضل من زبادي حليب الأبقار.

إلا أن هوبسون يقول إن هذا الأمر ليس صحيحاً، مضيفا «عبوة زبادي حليب جوز الهند التي يبلغ وزنها 150 غراماً تحتوي على ما يقرب من 300 سعر حراري ويمكن أن تصل بسهولة إلى 500 عند إضافة القليل من الفاكهة إليها».

وأضاف «كما أن هذا الزبادي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، حيث تحتوي عبوة الـ150 غراما على 24 غراما من هذه الدهون».

– العسل:

يقول هوبسون: «غالباً ما يعتقد الناس أن هذا المنتج الطبيعي أكثر صحة بكثير من السكر، لكن الحقيقة هي أن جميع المحليات تحتوي على السكر».

وأضاف «هذا لا يعني أن تناول العسل في المطلق أمر غير صحي، ولكن لا يزال يتعين عليك مراقبة المقدار الذي تتناوله يوميا منه».

– ألواح البروتين:

تجذب ألواح البروتين المبيعة بالمتاجر العديد من الأشخاص المهتمين بصحتهم حيث يربطون البروتين بالصحة الجيدة.

إلا أن الدكتور هوبسون يقول: «في حين أن هذه الألواح قد تحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلا أنها غالباً ما تكون محملة بالسكر. وبعضها مصنوع من مواد تحلية، ويؤدي تناولها بكثرة إلى مشاكل صحية كبيرة».

– الطماطم المعلبة:

يقول هوبسون: «تعتبر الطماطم طعاما صحيا بطبيعتها، حيث إنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة مثل اللايكوبين. ومع ذلك فإن الطماطم المعلبة تحتوي على الكثير من السكر أكثر مما قد تتوقعه، حيث تحتوي العلبة الواحدة على 16 غراما من السكر، وهو الأمر الذي يسبب مشاكل صحية كبيرة تفوق فائدة الطماطم في حد ذاتها».

– حبوب الإفطار الغنية بالنخالة:

يقول هوبسون: «يعي الكثير من الأشخاص أن حبوب الإفطار يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السكر، لكن القليل فقط يعرف أنه حتى تلك الحبوب الغنية بالنخالة، والتي يروج لها على أنها الخيار الأكثر صحة، تحتوي أيضا على الكثير من السكر».

وأوضح خبير التغذية أن بعض حبوب الإفطار الغنية بالنخالة تحتوي على 8 غرامات من السكر لكل 40 غراما من الحبوب.

وينطبق الشيء نفسه أيضا على الشوفان سريع التحضير، وخاصة ذلك الذي يحتوي على نكهات الفواكه، وفقا لهوبسون.

– زيت جوز الهند:

وهو من أشهر الزيوت التي يتحدث الخبراء عن فائدتها الصحية منذ فترة طويلة.

إلا أنه، وفقاً لهوبسون، فإن «العديد من الادعاءات الصحية المستخدمة للترويج لهذا الزيت ليس هناك دليل علمي يدعمها، على عكس زيت الزيتون الذي أثبتت الدراسات والاختبارات العلمية أنه مفيد جدا للصحة».

كما أشار هوبسون إلى أن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون المشبعة التي ترفع نسبة الكولسترول في الدم، وتزيد من خطر حدوث مرض تصلب الشرايين وأمراض القلب.

– عصائر الفواكه المعلبة:

أكد هوبسون أن هذه العصائر المعلبة تحتوي على الكثير من السكر، والمواد الحافظة، وأنها تتسبب في الإصابة بالسكري والسمنة وتلف الأسنان.

– الصلصات المستخدمة في الطهي:

يقول هوبسون: «هناك الكثير من الخيارات الصحية في السوق لمساعدة الناس على إعداد وجبة سريعة، من بينها صلصات طهي الطعام. ولكن عند اختيارك لهذه الصلصات التي قد تبدو صحية، فلا يزال يتعين عليك قراءة مكوناتها بدقة قبل الشراء».

وتابع: «الكثير من هذه الصلصات تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أننا غالباً ما نميل إلى تناول أكثر من حجم الحصة الموصى بها لهذه الأطعمة مما يعني استهلاكنا المزيد من الملح والسكر في كل مرة».

– الفشار:

حذر هوبسون من أن «هذه الوجبة الخفيفة الذي يعتبرها أغلب الناس صحية لا ضرر منها تساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ وتفاقم مشكلة السمنة».

وأشار خبير التغذية إلى أن بعض عبوات الفشار الجاهز التي تباع بالمتاجر تحتوي على 500 سعر حراري لكل كيس و3 غرامات من الملح، وهو الأمر الذي يجعلها خيارا سيئا بالنسبة لكل من الأطفال والبالغين.

– البدائل النباتية للحوم:

تقوم الكثير من المطاعم في الوقت الحالي بإنتاج أطعمة تحتوي على بدائل نباتية للحوم، باعتبارها أكثر صحة وفائدة للأشخاص.

إلا أن هوبسون يقول: «لا يوجد شيء صحي بشكل خاص في هذه الأطعمة، وبخلاف حقيقة أنها لا تحتوي على اللحوم فهي غالباً ما تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح والدهون المشبعة».