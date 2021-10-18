ازدحام وتكدس للمركبات.. انزعاج سالكي طريق الملك سعود بالدمام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أبدى رواد طريق الملك سعود بالدمام، والذي يعد من أشهر طرق المنطقة الشرقية، انزعاجهم بسبب الازدحام الشديد وتكدس المركبات، مطالبين بحلول لهذه المشكلة.

ورصدت “الإخبارية”، في تقرير مرئي، أن متوسط الوقت لقطع مسافة لا تتجاوز 500 متر هو 25 دقيقة يومياً على هذا الطريق الذي يعد من أقدم الطرق بالمنطقة.

وقال قائد مركبة “هذا نصيبنا ولكن نطمح من المسؤولين أن يتم توسعة الطرق للحد من تكدس المركبات.

وقال آخر الوضع على هذا الطريق منذ سنوات كما هو ازدحام وتكدس ونمكث ساعة أو نصف ساعة للخروج من هذا الازدحام، ونريد حلاً لهذه المشكلة.