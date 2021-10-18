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خاصة على الفتيات.. أضرار وتأثيرات صحية خطيرة لتطبيق «تيك توك»

خاصة على الفتيات.. أضرار وتأثيرات صحية خطيرة لتطبيق «تيك توك»
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تواصل – وكالات:

حذر باحثون وخبراء نفسيون متخصصون من خطورة تطبيق “توك توك” الصحية والنفسية خاصة على الفتيات.

وفي هذا السياق، رصد باحثون وخبراء في العديد من المراكز والمستشفيات حول العالم حالات “نادرة” لتشنجات لا إرادية بين الفتيات بسبب تيك توك.

وتبين أن هذه الاضطرابات حدثت بعد مشاهدتهن مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الذي نال شهرة واسعة في الفترة الأخيرة “تيك توك”.

ويوضح تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العيادات لاحظت زيادة أعداد هذه الحالات منذ ظهور أزمة وباء كوفيد-19، كما أن هذه الحالة تطورت فجأة لديهن.

 

 

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