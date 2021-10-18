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كبسولات طبية.. 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بسرطان الكبد

كبسولات طبية.. 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بسرطان الكبد
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تواصل- فريق التحرير:

قدّم د. معتز هاشم إستشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعه الكبد، 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بسرطان الكبد.

وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أغلب سرطانات الكبد تحدث في كبد مصاب بالتليف، مشيرًا إلى أنه لو عرفنا أسباب التليف وحاولنا منعها لن يصاب بسرطان الكبد.

وعدد استشاري الجهاز الهضمي، 5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الكبد، جاءت كالتالي:

1- الحمية الصحية الجيدة والرياضة

أكد ان المحافظة على الوزن المثالي وبالتالي نسبة الكولسترول وتخفيف الدهون التي إن لم تحدث وتتحول إلى تليف فلن يكون هناك إصابة.

2- التطعيم ضد فيروس الكبد (بي)

التطعيم يقلل نسبة الإصابة ومنعها، ومن أهم الأشخاص الذين عليهم أن يحصلوا على التطعيم، من يعيشون مع مصاب بسرطان الكبد، أو في مهنة صحية لأنهم معرضين أكثر للإصابة

3- الامتناع عن شرب الكحول

فضلاً عن كونه من المحرمات على المسلمين إلا أن الطب الحديث أثبت أن الامتناع عن الكحول يقي من الإصابة بسرطان الكبد.

4- عدم مشاركة الإبر الملوثة مع أحد

يجب عدم مشاركة الإبر الملوثة وفرشاة الأسنان مع أحد، وكذلك عند عمل الحجامة يجب أن تكون في مكان مصرح له ويعمل وفق المعايير.

5- عمل فحص الموجات فوق الصوتية “ألتراساوند”

وتكون هامة للأشخاص المصابين بتليف كبد كل 6 أشهر من أجل متابعة التليف واكتشاف السرطان وعلاجه مبكرًا.

 

 

 

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