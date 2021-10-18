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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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حساب المواطن: 5 خطوات لإضافة التابع للاستفادة من الدعم

حساب المواطن: 5 خطوات لإضافة التابع للاستفادة من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل آلية وخطوات إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن بشأن خطوات إضافة تابع للاستفادة من الدعم.

ورد برنامج حساب المواطن في “تغريدة” عبر “تويتر”، موضحاً خطوات إضافة التابع كالتالي:

1- الدخول من خلالالبوابة الإلكترونية

2- الضغط على تفاصيل الطلب.

3- الدخول على بيانات التابعين.

4- الضغط على إضافة التابعين.

5- ثم الضغط على حفظ.

 

 

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