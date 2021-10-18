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موقف صادم.. أمريكي يغتصب امرأة على متن قطار والركاب يشاهدون فقط

موقف صادم.. أمريكي يغتصب امرأة على متن قطار والركاب يشاهدون فقط
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تواصل- وكالات:

في واقعة صادمة، أقدم رجل أمريكي على اغتصاب امرأة داخل أحد القطارات على مرأى الركاب الذين لم يتدخلوا أو يطلبوا الشرطة، واكتفوا بموقف المتفرج.

وحسب “سي إن إن”، أعلنت الشرطة الأمريكية أن امرأة أبلغت عن تعرضها للاغتصاب أثناء ركوب قطار ليلة الأربعاء في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

ويقول المحققون إن الاعتداء الجنسي وقع بوجود ركاب آخرين على متن القطار ولم يتدخل أحد أو يتصل بالشرطة.

وأفادت الشبكة أن موظفًا بالقطار هو الذي اتصل بالنجدة عندما شاهد الاعتداء.

وأفادت أن ضباط الشرطة عثروا على المتهم، ويدعى”فيشتون ناغوي”، البالغ من العمر 35 عامًا، في القطار وهو شبه عار.

وتقول الشرطة إنه لم يكن يعرف الضحية، فيما  يواجه فيشتون ناغوي تهمًا متعددة، بما في ذلك الاغتصاب.

 

 

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