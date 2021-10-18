«الراجحي»: توطين 11 نشاطًا في «الباحة» لزيادة فرص عمل المواطنين

تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، إصداره قرارا لتوطين 11 نشاطا في منطقة الباحة، بالشراكة مع إمارة المنطقة، وذلك استكمالا للجهود المبذولة للتوسع في برامج التوطين، لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه على “تويتر”:” أصدرنا اليوم بالشراكة مع إمارة الباحة قرارا لتوطين ١١ نشاطا في منطقة الباحة؛ وذلك استكمالا للجهود المبذولة للتوسع في برامج التوطين، لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل”.