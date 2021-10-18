أرامكو تدرس طرح حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود للاكتتاب

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أوضحت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو تدرس إمكانية بيع حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود والزيوت بالتجزئة وطرحها للاكتتاب.

وبحسب المصادر، وفقا لـ”الإخبارية”، فإن قرارا في هذا التوجه لم يتخذ حتى الآن ولازال في طور النقاش، وقد تصرف الشركة النظر عنه.

الصحب العالمية كذلك تناولت هذا الموضوع وقالت إن الطرح العام الأولي لشركة الوقود لازال في مراحله لأولى.

وفي وقت سابق أعلنت شركة أرامكو أنها لتدشين أولى محطات بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، وهي خطوة ستتبعها خطوات متسارعة للدخول في السوق الذي يحتاج لخبرات شركة عملاقة مثل أرامكو.