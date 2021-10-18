مشهد صادم.. الفيضانات تجرف منزلاً بالكامل في الهند

تواصل – وكالات:

تداول مغردون وحسابات إخبارية على تويتر، مقطع صادم لتأثير الفيضانات الجارفة على ولاية كيرالا الهندية، إذ اقتلعت الفيضانات منزلا بالكامل لينقلب رأسا على عقب.

ووثق المقطع لحظة سقوط منزل على أحد الجسور بعد عواصف شديدة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا بالهند.

وقتل 26 شخصاً على الأقل بسبب فيضانات مدمرة في جنوبي الهند، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار. وجرفت المياه منازل عدة، وحوصر الناس في منطقة كوتايام بولاية كيرالا. وأظهرت لقطات مصورة من المنطقة، عمليات إنقاذ الركاب من الحافلات، بعد أن غمرتها مياه الفيضانات.

وانضمت قوات من الجيش الهندي إلى عمليات الإنقاذ، بعد أن تسببت أيام من الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية مميتة.

وقال مسؤولون إن المروحيات نقلت الإمدادات إلى مناطق علق فيها أشخاص بسبب الانهيارات.

جثث الأطفال

وأفادت وكالة أنباء “بي تي آي” الهندي بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة في كوتايام، من بينهم الجدة البالغة من العمر 75 عاماً، وثلاثة أطفال بعد أن جرف منزلهم بعيداً.

وعثر على جثث الأطفال تحت الأنقاض في منطقة إيدوكي، حيث استمر البحث عن خمسة أشخاص مفقودين، على الأقل، وفق ما ذكرت الوكالة.

واستخدمت قوارب الصيد لإجلاء الناجين من منطقة كولام إلى مدن ساحلية أخرى. وأبلغ عن فقدان العشرات من الأشخاص، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وانضم السكان المحليون إلى فرق الإنقاذ، لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة في المناطق المتضررة، مع استمرار البحث عن ناجين.