في 3 خطوات.. طريقة سهلة لتحسين أداء البطارية ومستوى أجهزة آيفون

تواصل – وكالات:

أطلقت آبل نظام iOS 15 منذ شهر تقريبًا، ولازالت التحديثات تصدر بشكل دوري لهذا النظام لكي تحسن من أدائه.

وقد حصل النظام على الكثير من التعليقات السلبية من ناحية أداء البطارية خاصةً مع الهواتف القديمة قليلًا.

ويظن البعض أن النظام قد تسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر، ولكن يضم النظام مجموعة مميزات متنوعة قد تسبب في نفاذ البطارية.

لذلك يجب عليك إغلاق هذه الإعدادات في البداية إذا كنت تشتكي من نفاذ البطارية بشكل سريع، كما تعمل هذه الإعدادات على زيادة أداء الجهاز بشكل كبير.

تحديث التطبيقات في الخلفية

تظل بعض التطبيقات تعمل في خلفية الهاتف حتى وإن لم تكن تستخدمها، ويتسبب ذلك في نفاذ البطارية بشكل سريع.

وتحتاج بعض التطبيقات لأن تعمل في الخلفية حتى تتمكن من جمع البيانات عنك وإرسال التنبيهات بشكل مستمر.

ولكن تستطيع إيقاف بعض هذه التطبيقات من أجل تحسين أداء البطارية بشكل كبير وتقليل استخدام البيانات.

ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلي تطبيق الإعدادات ومن ثم الإعدادات العامة وبعد ذلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

وتستطيع عبر هذه القائمة اختيار التطبيقات التي يجب أن تعمل في الخلفية أو التطبيقات التي لا تحتاجها.

وتستطيع أن تترك بعض التطبيقات تعمل في الخلفية مثل الخرائط والرسائل وفيسبوك وغيرها من التطبيقات الضرورية لك.

منع التطبيقات من تتبعك

تبدو هذه الخاصية موجهة أكثر ناحية الأمان وحماية المستخدمين، ولكن في الحقيقة فإنها تعمل على تقليل استهلاك بطاريتك.

حيث تستطيع عبر هذه الخاصية تقليل الاستهلاك الخاص بالتطبيقات التي تتبعك وتحاول مراقبتك واستخدام بطارية الهاتف طوال الوقت.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر التوجه إلى الاعدادات العامة ومن ثم الخصوصية وبعد ذلك التتبع وتفعيل اختيار السماح للتطبيقات بتتبعك.

وإذا قمت بإغلاق هذه الخاصية، فإنك تمنع جميع التطبيقات من تتعبك والوصول إلى موقعك، ويقوم النظام برفض طلب التطبيقات تلقائيًا.

تعطيل مميزات iOS 15 التي لا تحتاجها

يضم نظام iOS 15 مجموعة كبيرة من المميزات المتنوعة والمختلفة والتي تستطيع استخدامها كما ترغب.

ولكن بعض هذه المميزات قد لا تكون مفيدة لك بأي شكل من الأشكال، لذلك قد ترغب في إغلاق هذه الخدمات.

وتستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اعدادات الخصوصية وبعد ذلك خدمات الموقع وبعد ذلك خدمات النظام.

ويمكنك عبر هذه الواجهة تعطيل خدمات النظام المعتمدة على الموقع بشكل كبير وعبر واجهة واحدة دون أي تدخل إضافي.