الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا يعطي مناعة أقوى

لقاح جديد لعلاج فيروس كورونا يعطي مناعة أقوى
0

تواصل – وكالات:

أظهرت التجارب السريرية التي أجريت على لقاح “فالنيفا” الذي تصنعه شركة فرنسية استجابة مناعية أكبر مع آثار جاذبية أقل بكثير، مقارنة بقاح أكسفور- أسترازينيكا البريطاني.

وجاءت هذه النتائج بعد شهر واحد فقد على فسخ الحكومة البريطانية اتفاقا مع الشركة الفرنسية بقيمة 1.4 مليار يورور، بحسب ما أوردت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الاثنين.

ويقول أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول البريطانية، آدم فين إن الاستجابة المناعية التي أحدثها اللقاح مثيرة للإعجاب ومشجعة للغاية.

وأضاف أن اللقاح الفرنسي الواعد يسير على الطريق الصحيح، حتى يصبح له دور بارز في التغلب على الوباء.

وكانت أسهم شركة الأدوية الفرنسية تراجعت 42 بالمئة في سبتمبر الماضي، بعدما أعلنت لندن فسخ اتفاق مع الشركة لشراء 100 مليون جرعة من لقاح “فالنيفا”.

وقالت حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في تبرير قرارها إن الشركة الفرنسية خرقت الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما نفته الأخيرة بشدة.

وذكرت “فايننشال تايمز” أن الشركة الفرنسية ستقدم طلب الموافقة على اللقاح إلى السلطات البريطانية والاتحاد الأوروبي.

ولم تسجل أي حالات خطيرة في مجموعتي التجربة الخاصتين باختبار اللقاح، وشارك فيهما أكثر من 4600 شخص.

يشار إلى أن العديد من دول العالم قيدت استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب الآثار الجانبية التي يتركها خاصة على كبار السن.

مواد ذات صلة

خبراء يكشفون عن فائدة غير متوقعة للقاحات كورونا في محاربة مرض آخر

خبراء يكشفون عن فائدة غير متوقعة للقاحات كورونا في محاربة مرض آخر

تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب

تحذير مفاجئ من «الصحة العالمية»: لن يُقضى على كورونا لهذا السبب

هل أثرت «متحورات دلتا» على فعالية اللقاحات؟ مختص يجيب (فيديو)

هل أثرت «متحورات دلتا» على فعالية اللقاحات؟ مختص يجيب (فيديو)

هل تتوقف مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة اليوم الوطني؟.. «الصحة» توضح

هل تتوقف مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة اليوم الوطني؟.. «الصحة» توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة