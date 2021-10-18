لائحة معدلة لتصنيف مخالفات كود البناء.. غرامة مليون ريال للمخالفين

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كشفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي عن اللائحة المعدلة لتصنيف المخالفات المتعلقة بكود البناء، والتي توضح قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.

وأوضحت أن اللائحة الجديدة نصت على التدرج في تطبيق المخالفات، ليبدأ أولا بالتنبيه، يليه الإنذار، ثم تطبيق الغرامة بحدها الأدنى، وأخيرًا إيقاف الأعمال في حال عدم التصحيح طوال هذه المراحل.

ونصت التعديلات على تخفيض الغرامات لجميع أطراف البناء، مع تحديد المسؤولية على من ارتكب المخالفة، وفرض غرامات مخفضة لمخالفات المباني السكنية R3، وتطبيق الغرامة على المسطح المخالف بالمتر المربع، فضلا عن تصنيف المخالفات حسب طبيعة الإشغال إلى سكني وغير سكني.

وقدرت اللائحة المعدلة غرامات مخالفات المباني السكنية R3، للفيلا المنفصلة أو الفيلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى على ثلاثة طوابق بما يتراوح من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال.

ووصل الحد الأقصى لغرامات المخالفات في باقي إشغالات المباني إلى مليون ريال، كما بينت اللائحة قيمة كل مخالفة على حدة، والإجراءات الأخرى المتبعة حيالها، والتي منها إيقاف البناء أو إعادة التصميم أو إيقاف الترخيص.