العدل تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون عبر بوابة ناجز

تواصل- فريق التحرير

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية، حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكن المستفيد من:

1-توثيق الرهن.

2- فك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل.

3- خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيا.

4- عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات، حيث يتم إنشاء طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية، وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز.

يأتي هذا دعما لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.