استحقاق فوري .. 49 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” بالمملكة

تواصل- فريق التحرير

بإجراءات إلكترونية سهلة وميسرة يواصل برنامج “سكني” تمكين الأسر بالمملكة من التملك، حيث سجل استفادة 48,980 أسرة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي من بداية 2021 وحتى سبتمبر.

وبحسب الاقتصادية، أعلن استفادة الأسر خلال 2021 بما يتجاوز 160 ألف أسرة منها 132,285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها.

وتشمل الخيارات (الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية).

كما يشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن:

1-مستحقا للدعم السكني.

2- يمتلك أرضا سكنية.

3- يمتلك رخصة بناء سارية المفعول.

4- لديه دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض.

5- عدم الحصول على دعم سكني سابق.

6- وللاطلاع على التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة (سكني).

يأتي هذا امتدادا للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج.

كما يتيح تسهيل تملك الأسر باستحقاق فوري وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم بهدف زيادة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.