هروب جماعي لـ300 طالب و30 معلماً بعد إطلاق النار بمدرسة روسية

تواصل- فريق التحرير

يبدو أن منطقة بيرم الروسية على موعد دائما مع عمليات إطلاق النار داخل مدارسها التعليمية.

ففي الوقت الذي لم تمض فيه أربعة أسابيع من قيام طالب بفتح النار بجامعة في المدينة، قام آخر بالصف السادس بفتح النار مجددا داخل مدرسته التي تقع بنفس المدينة.

وعقب إطلاق النار تمكن 300 طالب و 30 مدرسا من مغادرة المبنى بمفردهم.

وأفادت وسائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن من إقناع الطالب، الذي يبلغ من العمر 12 عاما بتسليم السلاح.

وفي تفاصيل الواقعة فقد تبين أن الصبي أخذ السلاح سرا من والده.

وتداولت أنباء أن الصبي تعرض للتنمر في المدرسة، ما دفعه للقيام بإطلاق النار داخل مدرسته.

وقد قام بإطلاق رصاصتين في السقف والحائط، دون أن يسفر الحادث عن قتلى، بينما أصيب طالب بإصابات طفيفة.