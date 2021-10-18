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ضبط مواطنيْن بحوزتهما كميات من المخدرات بالرياض.. حشيش وإمفيتامين

ضبط مواطنيْن بحوزتهما كميات من المخدرات بالرياض.. حشيش وإمفيتامين
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر تباهيه بعرض مواد مخدرة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وضُبط بحوزتهما 500 جرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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