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بعد عجز الدفاع المدني.. إنقاذ رضيع عراقي من بئر عميق بهذه الحيلة (فيديو)

بعد عجز الدفاع المدني.. إنقاذ رضيع عراقي من بئر عميق بهذه الحيلة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو نقلته قوات الدفاع المدني بالعراق، عملية إخراج رضيع من بئر عميق، بمعاونة فتى متطوع، وسط تشجيع من الحاضرين الذين شجعوا الصبي بالهتاف “أيها البطل”.

وكانت قوات الدفاع المدني قد تمكنت من إنقاذ طفل يبلع من العمر عام ونصف العام بعد سقوطه في بئر.

وفي التفاصيل، التي ذكرها الدفاع المدني عبر صفحته على فيسبوك أنه تعذر إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر.

وأضاف أنه تم الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم، حيث تم ربط قدميه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام.

وعقب وصول الطفل والصبي إلى أعلى البئر بسلام، تم تقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل، حيث كانت حالته مستقرة.

يذكر أن البئر يقع في مدينة الموصل العراقية، ويصل عمقه لـ50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط.

 

 

 

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