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«الصحة» تحدد الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

«الصحة» تحدد الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة المواطنين، للحصول علىالجرعة الثالثةمن لقاحات فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث حددت الفئات المستحقة للحصول على الجرعة، وهم:

1- زارعو الأعضاء

2- المصابون بفشل كلوي مزمن

3- أصحاب الأمراض المزمنة

4- من تجاوز عمره 60 عاما

5- المهن ذات المخاطر ومن بينهم الممارسون الصحيون

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أوضح أمس، في مؤتمر صحفي، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل زارعي الأعضاء والمصابين بالفشل الكلوي المزمن.

وتصدر وسم#الجرعه_الثالثهاهتمامات المغردين على تويتر بالمملكة خلال الساعات الماضية.

وطالبت الوازرة، من المواطنين تهوية المنازل جيدا، وذلك حفاظا على منع انتشار الأوبئة والفيروسات في الجو المحيط.

فيما أعلنت “الصحة”، أمس الأحد، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا؛ مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا.

وأعلنت الوزارة، أمس، أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 547931 حالة.

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