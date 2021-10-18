حقن «الفيلر» وتغيير وضع الرأس.. مختص يكشف أخطر طرق الغش في الإبل

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كشف المختص في مجال الإبل، فهد السبر، أبرز طرق الغش في سوق الإبل، والتي قد تتسبب في نفوقها خلال عام واحد.

وأوضح في لقاء في “ياهلا” : “الغش في الإبل أمر مستحدث، ولم يكن هناك غشا في الماضي رغم عدم وجود مجالات تمكن الكشف عن العبث”.

وأكد السبر أن أي تدخل وتغيير في شكل الناقة الطبيعي يعتبر غشًا، موضحًا أن البعض يقوم بتكبير شفاه الناقة بحقن الفيلر، وتغيير وضع الرأس والآذان، قائلا: “من يمارسون هذه الممارسات يستفيدون ماديًا لكن سيتم كشف أمرهم عاجلا أم آجلا”.

وأشار “السبر” إلى خطورة تلك التغييرات وتأثيرها على الإبل، مؤكدا أنها قد تتسبب في نفوقها خلال عام واحد، حال زادت الجرعة.

وأوضح “السبر” أن أسعار الإبل ارتفعت بشكل كبير جدا، حيث أن الإبل الذي كان يتم شرائه منذ 20 سنة مقابل 200 ألف ريال والآن يبلغ سعره 3 أو 4 ملايين ريال، حيث قفزت الأسعار إلى 300 % خلال السنوات الأخيرة -على حد قوله-.

وأوضح أنه بعد إنشاء نادي الإبل، دخل كبار التجار من أجل الاستثمار فيه، موضحا أنه من الممكن أن يتعدى أسعارها 15 مليون ريال.