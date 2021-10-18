«الفوزان»: مستحيل أن يكون للمسلمين وحدة بدون عقيدة صحيحة

تواصل- فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى إن العقيدة الصحيحة هي التي توحد المسلمين.

وأضاف الشيخ الفوزان في مقطع صوتي له أنه مهما تكلموا ومهما قالوا، فإنه لن يوحد المسلمين غير العقيدة الصحيحة.

وأوضح الشيخ الفوزان أنه من المستحيل أن يكون هناك اجتماع بدون عقيدة صحيحة.

وحول عظمة العقيدة الصحيحة قال الشيخ الفوزان إن كلمة التوحيد ” لا إله إلا الله”، هي التي جمعت بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي.

وأكد الفوزان أنه بسبب نعمة التوحيد أصبح الناس إخوانا، بعد أن كانوا أعداءا، حيث قال تعالي: ” ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا).