(فيديو) انفجار بمصفاة نفط بالكويت

تواصل- فريق التحرير

أعلنت شركة البترول الوطنية في الكويت عن وقوع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي «ARDS» في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأسرعت قوات الإطفاء لإخماد الحريق بالمصفاة، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن انفجارا، وقع صباح اليوم الاثنين، في وحدة بالمصفاة القديمة في الأحمدي، حيث يجري التعامل معه.

وأكدت أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات في صفوف العاملين.

ونقلت عن مصادر بالشركة أنه تم عزل وحدة «ARD» رقم (42) وجميع الخطوط المؤدية لها، وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

وأكدت أن ‏عمليات المصفاة وعمليات التصدير وعمليات التسويق المحلي لم تتأثر جراء الحريق.