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قرار مفاجيء بالولايات المتحدة.. غلق 60% من أسطول السكك الحديدية

قرار مفاجيء بالولايات المتحدة.. غلق 60% من أسطول السكك الحديدية
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تواصل- فريق التحرير

أصدرت هيئة النقل في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الإثنين قرارا، بوقف استخدام ما يقرب من 60% من أسطول السكك الحديدية.

وقد يؤدي هذا الجدول الزمني إلى بعض التأخير الكبير للركاب في ساعة الذروة.

وكان سبب تعليق القطارات، نتيجة تحقيق متواصل للمجلس الوطني لسلامة النقل بعد خروج قطار عن مساره الشهر الجاري.

كما أمرت لجنة السلامة في قطارات مترو واشنطن، أمس الأحد باستبعاد بعض القطارات من الخدمة، في موعد أقصاه الخامسة من صباح اليوم الإثنين.

يأتي هذا بعدما نوه المجلس الوطني لسلامة النقل إلى مخاوف على السلامة، بسبب التباعد بين العجلات على محاور هذه القطارات.

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