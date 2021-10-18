كلاب روبوتية مزودة ببنادق قنص.. جنود للحرب في أمريكا

تواصل- فريق التحرير

تسعى معظم الدول وفي مقدمتها الدول لمتقدمة، إلى إدخال أحدث التقنيات في جميع مجالاتها الحياتية، وفي القلب منها ما يتعلق بالتسليح وتزويد المعلومات وفنون القتال.

وحول هذا السباق، ابتكرت شركة أمريكية تقنيات جديدة تنوي الزج بها في سوق السلاح الحربي، تتمثل في تصنيع ” كلاب روبوتية” ببنادق قنص.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن البندقية ستكون ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها مع العديد من المنصات غير المأهولة.

وقد قامت الشركة بعرض البندقية المثبتة على الكلب الروبوت رباعي الأرجل.

يأتي هذا في سرعة التحول المتوقع في مستقبل الحروب وتكنولوجيا التحكم عن بعد.