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غيوم وضباب ورياح سطحية نشطة.. درجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق

غيوم وضباب ورياح سطحية نشطة.. درجات الحرارة المتوقعة بمختلف المناطق
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

رياح سطحية 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أتربة على المدنية 

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة.

وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية، والعلا والمهد، واليتمة، ووادي الفرع، والرايس، والعيص، وينبع، وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

 

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درجات الحرارة 

وتوقع مركز الأرصاد أن تسجل مكة أعلى درجات الحرارة بـ 44 مئوية، فيما تسجل القريات أقل درجة حرارة بـ 26 درجة مئوية.

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