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باحث اجتماعي يحذر: استعراض الحياة الزوجية بمواقع التواصل نهايته الطلاق

باحث اجتماعي يحذر: استعراض الحياة الزوجية بمواقع التواصل نهايته الطلاق
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 تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الاجتماعي خالد اليمني، إن هوس الشهرة يُسبب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية خاصة ما يتعلق باستعراض الحياة الشخصية أو الزوجية، أو تصوير الأطفال وعرضهم بمواقع التواصل.

وأضاف اليمني، خلال استضافته على قناة “روتانا خليجية”، أن استعراض الحياة الشخصية والزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي يسبب الكثير من الإشكاليات بينها حدوث حالات الطلاق.

وتابع “أن هناك أكثر من 3 مليارات نسمة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي عالمياً، 40% منهم يقضون ساعتين على الأقل، مشيراً إلى أن 80% من حالات الطلاق التي تحدث للمشاهير سببها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف خالد اليمني، أنه يجب أن يجعل الشخص هاتفه مقبرةً لتلك الأشياء ولا يُساهم بنشر السلبيات في المجتمع.

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