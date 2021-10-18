بعد شهر.. بركان «لا بالما» الثائر في إسبانيا لا تبدو له نهاية

تواصل- وكالات:

بعد مرور حوالي شهر على بداية ثورانه، يواصل البركان الثائر في جزيرة “لا بالما” بإسبانيا القذف بحممه الملتهبة وسط حالة من الدهشة.

وقال رئيس جزر الكناري الإسبانية أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه لا نهاية وشيكة في الأفق لثوران، مشيراً إلى توقعات العلماء: “ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة رغم أن ذلك هو أكبر أماني الجميع”.

وقال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة يوم الأحد، شدة أقواها 4.3 درجة.

ودمرت الحمم البركانية أكثر من 1833 فدانا من الأراضي في “لا بالما” وقرابة ألفي مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر.

وتم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة والتي تمثل جزءا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب أفريقيا.