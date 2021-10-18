مسؤول أوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

تواصل – وكالات:

قال منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الأحد إن إيران اختارت “المماطلة” بشأن العودة لمفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

ودعا بوريل، الإيرانيين لعدم إضاعة الوقت والعودة للمفاوضات النووية منوهاً إلى أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن أكثر من مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن “مهمة حساسة”، للتكتل إلى إيران هذا الأسبوع فشلت في تأمين التزام من إدارة طهران المتشددة، باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “إنهم “المسؤولون الإيرانيون” ليسوا مستعدين بعد للانخراط في فيينا”.