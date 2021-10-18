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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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اعتقاد خاطئ لدى نساء المملكة يؤخر اكتشاف سرطان الثدي «بعد فوات الأوان»

اعتقاد خاطئ لدى نساء المملكة يؤخر اكتشاف سرطان الثدي «بعد فوات الأوان»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت صحة الرياض، عن ارتفاع نسبة النساء المصابات بسرطان الثدي، مشيرة إلى أن 55% من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة بسبب تأجيل الكشف المبكر واعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

ونصحت الحملة، باتباع عدد من النصائح، ومنها الكشف بالماموغرام كل سنة إلى سنتين بعمر الـ40 سنة فما فوق، والكشف المبكر من 30 عاما في حال وجود تاريخ عائلي للمرض، وممارسة النشاط البدني ما لايقل عن 30 دقيقة يومياً، وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضار والفواكه والحفاظ على وزن طبيعي.

جاء ذلك في حملة للصحة، تزامنت مع الشهر الوردي المعني بمكافحة المرض، واستهدفت الحملة الكشف المبكر وتشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر باعتباره الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.

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