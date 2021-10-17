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ما حكم تريبة «الأظافر» وهل يجوز الصلاة والأظافر طويلة؟ «الخضير» يجيب

ما حكم تريبة «الأظافر» وهل يجوز الصلاة والأظافر طويلة؟ «الخضير» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تربية الأظافر، وهل يجوز الصلاة والأظافر طويلة ولو كانت نظيفة؟

وقال الشيخ الخضير: “إن ترك الأظافر والشَّعر أكثر من أربعين يومًا كما جاء في الحديث الصحيح لا يجوز، فلا بد من تقليمِ الأظافر وحلقِ ما يُحلق من الشَّعر كالشارب، والعانة، والإبط وما أشبه ذلك، في مدةٍ لا تتجاوز الأربعين يومًا، وإذا تركها أكثر من ذلك فقد أثم”.

وتابع الشيخ الخضير: “وأما تأثيرها على الصلاة فلا أثر لها في الصلاة، ما دامت نظيفة ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فإن الصلاة حينئذٍ صحيحة، مع ارتكابه لإثم التأخير فوق الأربعين”.

  

 

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