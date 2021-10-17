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حادث جدة المروع.. وفاة قائد شاحنة سقطت من فوق الكوبري

حادث جدة المروع.. وفاة قائد شاحنة سقطت من فوق الكوبري
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تواصل- فريق التحرير:

توفى قائد شاحنة سقطت من أعلى كوبري بحرة طريق مكة- جدة، إثر اصطدامه بشاحنة أخرى.

وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة الحادثً، مشيرة إلى أنه نتج عنه سقوط إحداها ووفاة قائدها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للجهة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لحادث مروع أظهر اقتحام شاحنة كبيرة للحواجز الحديدية على كوبري بحرة طريق مكة- جدة.

وأظهر الفيديو تعلق الشاحنة نصفها في الهواء والنصف الآخر معلق على الكوبري، وسط تصاعد الأدخنة، فيما لا يوضح الفيديو سقوط مركبات أخرى من أعلى الكوبري.

 

 

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