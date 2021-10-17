خبير طقس يوضح موعد ارتداء الملابس الشتوية في المملكة

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أكد رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، استمرار الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع بوجه عام، إذ بلغت درجة الحرارة أمس أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق.

وأضاف أنه سيزداد الشعور بالبرد ليلاً في المناطق الشمالية، وربما يشعر بعض الناس بحاجته لإشعال النار في البر ليلا في الشمال والوسط، مشيرا إلى أن الموسم في بدايته يتميز بنشاط للإنفلونزا الموسمية، وفي آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.

كما توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الإثنين، أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13 درجة مئوية.