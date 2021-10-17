الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«قطار الحرمين» يوضح ملابسات العطل الكهربائي وتوقف الرحلات لـ6 ساعات

«قطار الحرمين» يوضح ملابسات العطل الكهربائي وتوقف الرحلات لـ6 ساعات
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح قطار الحرمين السريع أن رحلاته المنطلقة من المدينة المنورة أمس تأثرت؛ جراء عطل فني كهربائي أدى إلى توقفها لمدة 6 ساعات فقط وليس يومين.

وأضاف قطار الحرمين، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أن العطل بدأ عند السابعة صباحًا ومن ثم عادت الرحلات عند الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم، مشددًا على الالتزام التام بخدمة العملاء وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجرى التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

ونفى قطار الحرمين، صحة المعلومات المتداولة التي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي، داعيًا الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية.

وأشار إلى أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات العملاء.

  

 

مواد ذات صلة

عطل مفاجيء بقطار الحرمين السريع يلغي جميع رحلات الأحد

عطل مفاجيء بقطار الحرمين السريع يلغي جميع رحلات الأحد

عبر قطار الحرمين السريع.. أول رحلة لضيوف الرحمن تصل مكة (صور)

عبر قطار الحرمين السريع.. أول رحلة لضيوف الرحمن تصل مكة (صور)

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بعد إغلاق قرابة العامين

استئناف رحلات قطار الحرمين السريع بعد إغلاق قرابة العامين

بشرى سارة بشأن موعد إعادة تشغيل محطة «جدة» المركزية

بشرى سارة بشأن موعد إعادة تشغيل محطة «جدة» المركزية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة