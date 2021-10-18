المملكة تصعد للمركز الثاني عالميًا تليها الكويت في شبكات الجيل الخامس

تواصل- وكالات:

صعدت المملكة لتحل في المركز الثاني عالميًا في شبكات الجيل الخامس مع تغطية لـ 26.6% من السكان، تلتها الكويت بنسبة 26.3%، فيما هبطت النسبة إلى 20.8% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

كما كانت تايلاند وتايوان بين دول الصدارة في تغطية شبكات الجيل الخامس، فيما لم تكن أوروبا حاضرةً إلا بتمثل ضعيف لإيطاليا في المرتبة الثامنة عالمياً مع تغطية لنحو 15% من السكان.

ووفقاً لبيانات Open Signal، لا يزال أمام جميع البلدان طريق طويل لتقطعه عندما يتعلق الأمر بتغطية الجيل الخامس واسعة النطاق، حيث تنضم كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة إلى أكثر الدول تغطية لشبكات الجيل الخامس والتي تطور في نفس الوقت تقنية الجيل السادس.

وأظهر رسم بياني أعدته شركة “Statista” الألمانية، أن 28.1% من سكان كوريا الجنوبية تصل إليهم تغطية شبكات الجيل الخامس، والتي تحتل بها صدارة الترتيب العالمي للدول بالنسبة لتغطية هذا الجيل من الشبكات.