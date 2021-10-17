أسباب مجهولة.. طرد السفير الفرنسي في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

قررت الحكومة البيلاروسية، طرد السفير الفرنسي نيكولا دو لاكوست، دون معرفة الأسباب.

وبحسب التصريحات التي أدلت بها السفارة الفرنسية، فسوف يتم الكشف عن التفاصيل، حول الموضوع اليوم الإثنين.

يأتي هذا بعدما غادر السفير بيلاروس أمس الأحد، عقب مطالبة حكومة البلاد بأن يتم ذلك حتى 18 أكتوبر، بحسب ما ذكرته ذكرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية في مينسك.

وكان دو لاكوست قد تولى مهام السفير الفرنسي لدى مينسك في ديسمبر 2020.

يذكر أن العلاقات بين مينسك والعواصم الغربية، تشهد توترا سياسيا بعد أن جرت في بيلاروس صيف 2020 احتجاجات واسعة رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.